У Херсоні телеканал окупантів адмініструватиме прибиральниця

У Херсоні окупанти зробили адміністраторкою свого телеканалу прибиральницю.

Жінка має досвід роботи на телебаченні, оскільки до окупації мила підлогу на телеканалі "Суспільне", приміщення якого в лютому захопили російські загарбники.

Про це повідомив менеджер херсонської філії "Суспільного" Михайло Сваричевський.

"Майже 4 місяці окупації будівель "Суспільне. Херсон", і ось, перші прояви трк "таврия". Оголошення про набір людей було як від імені окупаційної влади, так і нібито від імені телерадіокомпанії "СКІФІЯ". Кадрова політика "таври" заслуговує окремої уваги - адміністраторкою трк "таврия" призначено Лілію Макарову. Жодного стосунку до трудового колективу філії вона не має. Лілія працювала у нас прибиральницею згідно договору про надання послуг", - розповів Сваричевський.

Нову адміністраторку вже встигли показати на російських каналах.

Менеджер херсонської філії "Суспільного" додав, що "профільним спеціалістам" окупантів не вистачало мізків кілька тижнів, щоб відключити телеканал від трансляції загального телемарафону.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області спалахнув автомобіль колаборантки Ірини Махньової. Транспортний засіб зрадниці спалахнув у суботу, 25 червня.

Читайте також: