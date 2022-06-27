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У Херсоні телеканал окупантів адмініструватиме прибиральниця

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У Херсоні телеканал окупантів адмініструватиме прибиральниця

Фото: unsplash.com

У Херсоні окупанти зробили адміністраторкою свого телеканалу прибиральницю.

Жінка має досвід роботи на телебаченні, оскільки до окупації мила підлогу на телеканалі "Суспільне", приміщення якого в лютому захопили російські загарбники.

Про це повідомив менеджер херсонської філії "Суспільного" Михайло Сваричевський.

"Майже 4 місяці окупації будівель "Суспільне. Херсон", і ось, перші прояви трк "таврия". Оголошення про набір людей було як від імені окупаційної влади, так і нібито від імені телерадіокомпанії "СКІФІЯ". Кадрова політика "таври" заслуговує окремої уваги - адміністраторкою трк "таврия" призначено Лілію Макарову. Жодного стосунку до трудового колективу філії вона не має. Лілія працювала у нас прибиральницею згідно договору про надання послуг", - розповів Сваричевський.

Нову адміністраторку вже встигли показати на російських каналах.

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Менеджер херсонської філії "Суспільного" додав, що "профільним спеціалістам" окупантів не вистачало мізків кілька тижнів, щоб відключити телеканал від трансляції загального телемарафону.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області спалахнув автомобіль колаборантки Ірини Махньової. Транспортний засіб зрадниці спалахнув у суботу, 25 червня.

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