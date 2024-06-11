У Хмельницькому чоловік ножем порізав працівника ТЦК

Під час перевірки документів чоловік накинувся з ножем на одного з військкомів.

У Хмельницькому чоловік із ножем напав на працівника ТЦК, спричинивши йому поранення.

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався у мікрорайоні Хмельницького Книжківці.

Також читайте В Одесі критична ситуація з бронюванням працівників швидкої допомоги: що про це відомо

Група оповіщення ТЦК перевіряла документи у військовозабовʼязаних. Під час перевірки документів чоловік 1984 року народження дістав ніж і напав на військкома, якого поранив у ліве плече зі сторони спини.

"В подальшому групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції", – йдеться в повідомленні.

Після прибуття нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер. Зловмисника затримано.

На місце події прибула карета "швидкої", військовослужбовця госпіталізували. Загрози життю військовослужбовця не має. Тривають слідчі дії.

У Хмельницькому ТЦК нагадали, що військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

"Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах", – зазначили у військкоматі.

Раніше схожий інцидент стався на Волині. У місті Нововолинську чоловік завдав удару ножем у живіт працівнику ТЦК.

Нагадаємо, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.