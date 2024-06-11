У Хмельницькому чоловік ножем порізав працівника ТЦК

Під час перевірки документів чоловік накинувся з ножем на одного з військкомів.
У Хмельницькому чоловік із ножем напав на працівника ТЦК, спричинивши йому поранення.
Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП.
Інцидент стався у мікрорайоні Хмельницького Книжківці.
Група оповіщення ТЦК перевіряла документи у військовозабовʼязаних. Під час перевірки документів чоловік 1984 року народження дістав ніж і напав на військкома, якого поранив у ліве плече зі сторони спини.
"В подальшому групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції", – йдеться в повідомленні.
Після прибуття нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер. Зловмисника затримано.
На місце події прибула карета "швидкої", військовослужбовця госпіталізували. Загрози життю військовослужбовця не має. Тривають слідчі дії.
У Хмельницькому ТЦК нагадали, що військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану.
Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.
"Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах", – зазначили у військкоматі.
Раніше схожий інцидент стався на Волині. У місті Нововолинську чоловік завдав удару ножем у живіт працівнику ТЦК.
Нагадаємо, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі.
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