У Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло

Перехресні борги на ринку електроенергії зараз перевалили за 120 мільярдів гривень і продовжують зростати.

У Міністерстві енергетики на тлі обстрілів енергоінфраструктури не виключають підвищення тарифів на світло. Однак тариф для населення жодних проблем не вирішить.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі "24 Каналу". Він зауважив, що модель ринку електроенергії, яка працює в Україні, не дуже добре працювала і в мирний час. Усе через велику кількість адміністративних впливів уряду.

"Під час війни недостатньо ефективно. Перехресні борги на ринку електроенергії зараз перевалили за 120 мільярдів гривень і продовжують зростати", – сказав Харченко.

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Так, у ситуації, коли є борги й немає вільних коштів, відновлення енергетики та навіть підготовка до наступного опалювального сезону – дуже складне завдання.

Завершення опалювального сезону

У деяких містах України достроково завершують опалювальний сезон. Та, найімовірніше, тут більше впливає фактор теплої погоди.

"Якщо вимкнути опалення, а буде холодно, то люди просто вмикатимуть електричне опалення всіма доступними їм способами – тобто кондиціонери, обігрівачі. І, як результат, буде зростання споживання, а не зниження", – додав директор Центру досліджень енергетики.

Тому, на його думку, рішення про припинення опалювального сезону передусім пов'язано з потеплінням. Якщо прогнози погоди справдяться, то немає сенсу тримати систему опалення в робочому стані. Це зекономить споживання газу.

Ситуація в енергосистемі

Нині ситуація з енергосистемою дуже складна в Харківській області, Одесі та Кривому Розі. За словами Харченка, в цих регіонах протягом щонайменше двох-трьох тижнів діятимуть графіки відключення, допоки не буде відновлено більш-менш стабільне енергопостачання.

"Щонайменше два тижні зараз буде потрібно. Що стосується в національному масштабі, у нас є величезна проблема – ми втратили великий обсяг генерації. Загалом ситуація доволі складна", – вважає директор Центру досліджень енергетики.

Без імпорту електрики від європейських країн Україні, найімовірніше, довелося б обмежувати споживачів на національному рівні. Втім, нині споживання електроенергії низьке. До того ж є підтримка союзників. Тому Україна перебуває загалом у стабільній ситуації.

"Наші міжнародні партнери вже неодноразово надавали підтримку, і я впевнений, що це й далі працюватиме саме в такий спосіб", – зазначив Олександр Харченко.

Нагадаємо, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що через плюсову температуру опалювальний сезон цьогоріч може завершитися раніше – наприкінці березня.

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