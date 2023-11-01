У Сумах запровадили міську військову адміністрацію: хто став очільником

У Сумах створили міську військову адміністрацію. Новим керівником міста призначили чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка.

Про це йдеться в указі та розпорядженні президента, які опубліковані на сайті ОП.

"Призначити Дрозденка Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - йдеться у тексті розпорядження №184.

Документи опублікували на сайті Офісу президента 1 листопада. Вони датуються 31 жовтня.

До слова, Олексій Дрозденко закінчив Сумський державний університет, де же здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Він працював деканом факультету електроніки та інформаційних технологій СДУ.

В ОВА він відповідав за питання цифрового розвитку. На цю посаду його призначили 30 червня 2023-го.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Міський голова був затриманий "на гарячому". Він та директор департаменту інфраструктури міста вимагали з підприємців 2 млн 130 тисяч гривень за безперешкодне ведення бізнесу у Сумах.

Суд відправив до СІЗО мера Сум Олександра Лисенка на два місяці із можливістю застави у три мільйони гривень. Він залишиться під вартою до 2 грудня 2023-го.

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