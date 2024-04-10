"Ухвала – дічь": відомий антикорупціонер заявив про дивні обшуки

У середу, 10 квітня, до депутата Харківської міськради та керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії, прийшли з обшуками оперативники СБУ та співробітники ДБР.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Харківського антикорупційного центру.

У повідомленні йдеться, що з ухвалою суду про проведення обшуків правоохоронці з'явилися за місцем проживання Дмитра Булаха та вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби.

В антикорупційній громадській організації нагадали, що Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року та проходить службу в одній з частин Нацгвардії. Проте з літа 2022 року щодо активіста “відбувались дії, які можна назвати зловживанням системою мобілізації та стеженням”.

Зокрема, у червні 2022 року, коли російська окупаційна армія була на підступах до Харкова, за Булахом начебто стежили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які супроводжували працівника ТЦК. Тоді йому вручили повістку, після чого він пройшов медкомісію. Через ускладнення після коронавірусної інфекції Дмитро Булах тривалий час хворів, до лютого 2023 року, та зрештою був мобілізований.

Чим закінчився обшук

За словами активіста, обшук закінчився вилучення його телефону.

“Більше нічого не знайшли. Та і не могли знайти, власне. Ухвала - дічь. Це очевидне замовлення. Рили, хлопці, рили і нарили одне велике ніх*я”, - написав він у соцмережі.

Дмитро Булах також нагадав про вручення йому “політичної” повістки у 2022 році та про стеження за ним.

“Далі не знаю що на черзі. Скажуть, що я не служив, взагалі? Що я дезертир? Яких спецефектів чекати? пс. "Бойову" зп не отримував, убд не маю, щоб не було зайвих питань”, - зазначив він.

Нагадаємо, журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який провів розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири на понад 25,5 млн грн, представники військкомату намагалися вручили повістку, чатувавши на нього у ТЦ Києва.

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