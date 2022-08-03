Україна за жодних обставин не відмовиться від ідеї звільнення Криму - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна за жодних обставин не відмовиться від ідеї деокупації Криму.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на другому саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, обговорюватимуться дипломатичні зусилля, необхідні для звільнення українського Криму.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"На саміті Кримської платформи, який 23 серпня з об’єктивних причин збереться онлайн, буде обговорюватися все, що сприяє деокупації півострова в частині дипломатичних зусиль. ... Ми хочемо послати дуже чіткий сигнал: навіть якщо теоретично – цього не буде, але якщо теоретично – ворог знову стоятиме під Києвом, ми все одно будемо планувати деокупацію Криму", - наголосив міністр.

Кулеба наголосив, що як би не було складно, необхідно завжди думати стратегічно – прийде момент, коли Україна деокупує свої території.

"І саміт Кримської платформи – це сигнал якраз про це. Не буде такого моменту в історії, коли нам буде "не до Криму", "не до Лисичанська" чи якогось іншого міста, яке наразі тимчасово захоплене. Так, йдеться про дипломатію, але ми про це говоримо", - зазначив очільник МЗС.

Друга причина важливості проведення саміту полягає у неформальному наративі деяких столиць, моявляв "Крим – це, безумовно, Україна, але ви з Кримом особливо обережно, тому що це оголений нерв Росії".

"Тому ми хочемо ще раз застовбити, що Крим – це Україна, і ми будемо говорити про нього що захочемо і робити що захочемо. Це принциповий момент", - наголосив очільник української дипломатії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також пояснив, чому Україна повністю не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю попри її сприяння російській війні в Україні.

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