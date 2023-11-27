Україна змінить мобілізаційну політику: Данілов розкрив, у чому план

Україна планує змінити практику мобілізації, щоб зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з Росією.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає The Guardian.

За його словами, про зміни в мобілізації буде оголошено вже цього тижня. Ці зміни включатимуть зокрема використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованої мобілізації та запевнення мобілізованих у тому, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім цивільним навичкам.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Зараз у нас новий міністр з новим підходом (йдеться про главу Міноборони Рустема Умєрова. – Ред.)", – заявив Данілов.

Данілов зазначив, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України. Вони виявлятимуть людей із певними навичками, які хочуть допомагати армії, але не хочуть йти на фронт, та відмовлятимуть їх від спроб ухилитися від мобілізації.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", – пояснив секретар РНБО.

Данілов визнав, що існує проблема щодо мобілізації, але пояснив, що російська пропаганда перебільшує масштаби проблеми: "Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією… У житті завжди є проблеми, не будемо переоцінювати".

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій головними темами обговорення стали мобілізація, демобілізація і ротація військових.

Читайте також: