Українців попереджають про небезпеку найближчими днями: що сталося

Небезпечні природні явища передбачаються від 1 до 4 липня.

У більшості областей України найближчими днями очікуються небезпечні природні явища. Зокрема, 2-4 липня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а 1-3 липня - про можливе підтоплення.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Також читайте Аномальна спека і штормове попередження: якою буде погода в Україні 1 липня

"2-4 липня в Україні (крім західних, Житомирської, 3-4 липня і Вінницької та Київської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. ФОТО: Український гідрометеорологічний центр

Окрім того, внаслідок значних дощі у басейнах річок Закарпатської області можливе стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з частковим затопленням понижених місць, особливо в населених пунктах через захаращення русел та водовідвідних канав, формування значного місцевого та схилового стоку. У гірських районах можливе сходження локальних невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки - жовтий).

"1-2 липня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська, Івано-Франкiвська обл.) очікується підвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями, без загрози негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних інтенсивних дощів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли в Україні почне спадати спека.

Буде до +37! Україну накриває нестерпна спека!

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.