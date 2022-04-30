"Укрзалізниця" відновила продаж квитків онлайн

Сьогодні зранку компанія повідомила про невідкладні технічні роботи.

АТ "Укрзалізниця" відновило продаж квитків онлайн. Купівлю можна здійснювати через сайт та чат-бот.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зранку, 30 квітня, через невідкладні технічні роботи "Укрзалізниця" тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди. Зокрема, тимчасово було призупинено продаж електронних квитків, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. У місті також скасували приміські поїзди та поїзди далекого сполучення.

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