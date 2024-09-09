Уряд дав нові назви Мінкультури та Мінрозвитку

Відомства тепер називаються Міністерством культури та стратегічних комунікацій та Міністерством розвитку громад та територій.

Кабінет міністрів України (КМУ) перейменував Мінкультури та Мінрозвитку.

Про це свідчить ухвала КМУ №1028.

Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано урядом на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України – на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Відомствам доручено забезпечити у двотижневий термін підготовку та подання Кабміну пропозицій про внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.

Нагадаємо, в уряді відбулося велике "перезавантаження": Верховна Рада призначила дев'ять міністрів, крім того, посад позбулися троє чиновників.

Уряд оновлюється! Або НІ?! Що змінять «нові» обличчя міністрів? | Нічна варта

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