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Уряд дав нові назви Мінкультури та Мінрозвитку

Уряд дав нові назви Мінкультури та Мінрозвитку

Будівля Міністерства культури та стратегічних комунікацій / Фото: соцсети

Відомства тепер називаються Міністерством культури та стратегічних комунікацій та Міністерством розвитку громад та територій.

Кабінет міністрів України (КМУ) перейменував Мінкультури та Мінрозвитку.

Про це свідчить ухвала КМУ №1028.

Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано урядом на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України – на Міністерство розвитку громад та територій України.

Відомствам доручено забезпечити у двотижневий термін підготовку та подання Кабміну пропозицій про внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.

Нагадаємо, в уряді відбулося велике "перезавантаження": Верховна Рада призначила дев'ять міністрів, крім того, посад позбулися троє чиновників.

Уряд оновлюється! Або НІ?! Що змінять «нові» обличчя міністрів? | Нічна варта

Уряд оновлюється! Або НІ?! Що змінять «нові» обличчя міністрів? | Нічна варта

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