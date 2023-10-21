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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху: що передбачається

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху: що передбачається

Уряд вніс зміни до ПДР / Фото: УНІАН

Зокрема, уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

У п'ятницю, 20 жовтня, Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", - пише Мельничук.

Які зміни внесли?

  • Відтепер обовʼязково потрібно вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
  • Заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, крім ряду випадків.
  • Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Раніше у Верховній Раді запропонували встановити адмінвідповідальність за дрифтування.

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Дата публікації
Перегляди
829
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