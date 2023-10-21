Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху: що передбачається

Зокрема, уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

У п'ятницю, 20 жовтня, Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", - пише Мельничук.

Які зміни внесли?

Відтепер обовʼязково потрібно вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, крім ряду випадків.

Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Раніше у Верховній Раді запропонували встановити адмінвідповідальність за дрифтування.

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