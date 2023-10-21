Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху: що передбачається

Зокрема, уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
У п'ятницю, 20 жовтня, Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", - пише Мельничук.
Які зміни внесли?
- Відтепер обовʼязково потрібно вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
- Заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, крім ряду випадків.
- Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Раніше у Верховній Раді запропонували встановити адмінвідповідальність за дрифтування.
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