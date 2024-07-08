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В ДПСУ назвали найпопулярніші напрямки для втечі ухилянтів

В ДПСУ назвали найпопулярніші напрямки для втечі ухилянтів

Затримання ухилянтів під час спроби перетину кордону / Фото: Державна прикордонна служба України

Більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається суходолом на всіх напрямках.

Прикордонники щодня затримують порушників по всій протяжності кордону України, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.

"Не обов'язково більшість спроб (втечі ухилянтів – ред.) відбувається через напрямок кордону, де він проходить по річці Тиса, бо власне щодня прикордонники продовжують затримувати порушників по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією", – розповів речник ДПСУ.

Він додав, що в українців увага прикута до напрямку річки Тиса через, можливо, її особливість та зацікавленість до цього напрямку.

"Але наголошу, що більшість спроб все ж таки відбувається по сухопутній ділянці на всіх напрямках. Але звісно і напрямок кордону, де він проходить по річках, порушники також намагаються незаконно перетнути", – повідомив Демченко.

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Він зазначив, що прикордонники щодня затримують порушників. Найбільше – на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску.

"Не зникають і спроби незаконного перетину кордонів на шляхах, де можна легально перетинати кордон – через пункти пропуску. Але там порушники як правило або використовують підроблені документи, або ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів", – розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Закарпатті за 50 м від кордону з Румунією українські прикордонники зі стріляниною зупинили групу порушників кордону разом із їхнім провідником.

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