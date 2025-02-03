В Одесі чоловік замкнувся від поліції та ТЦК у машині: він просидів добу – чим усе закінчилося

Водієві сказали про необхідність проїхати до військкомату, але той зачинився в авто і "тримав оборону".

В Одесі чоловік втік від поліції та зачинився у своєму авто на паркінгу ЖК, щоб його не доправили у ТЦК.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Зазначається, що водій порушив правила дорожнього руху. Його зупинили патрульні і під час перевірки зʼясувалось, що той перебуває в розшуку ТЦК. Інцидент стався вчора, 2 лютого, близько 21 години вечора.

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Водієві сказали про необхідність проїхати до військкомату, але той зачинився в автомобілі. Потім він різко поїхав з місця зупинки, заїхав до паркінгу одного з ЖК, зачинився в автомобілі та викликав на допомогу адвокатів й інших людей.

"Прийшла і мати того чоловіка, що зачинився в автівці. Жінка запитує, чому копи не на фронті і говорить, що своїх трьох синів вона ростила не для війни", – зазначають у пабліку "Новости Одесса".

Чим все закінчилося

Через добу, сьогодні о 21:00 патрульна поліції Одещини повідомила, що наразі чоловіка, який зачинився в автомобілі, супропроводили до лікарні та передали РТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі мобілізували чоловіка, який подовжував відстрочку з догляду за дружиною.

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