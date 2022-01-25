В Одесі затримала зловмисника, який вбив людину і підпалив будинок

В Одесі затримала зловмисника, який вбив людину і підпалив будинок

Чоловік майже місяць переховувався від правоохоронців.

30 грудня минулого року у приватному домоволодінні в селищі Червоногригорівка Нікопольського району сталася пожежа. Після ліквідації пожежі в літній кухні виявили останки обгорілого тіла.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Під час вживання алкогольних напоїв між 49-річним власником будинку та його 36-річним гостем виник конфлікт. Під час бійки гість завдав потерпілому численні побої, внаслідок яких той помер на місці. Потім підозрюваний сховав тіло у підвалі, а наступного дня переніс його до літньої кухні і підпалив приміщення. Після цього зловмисник виїхав за межі області та став переховуватися від поліції.

Слідчі встановили його причетність до злочину і оперативники Нікопольського районного управління поліції затримали підозрюваного у місті Одеса.

Тепер зловмисникові загрожує термін до п'ятнадцяти років.

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Нагадаємо, у Запорізькій області двоє чоловіків вбили знайомого, щоб заволодіти його майном. Вони застрелили чоловіка, тіло вкинули до вигрібної ями, забрали цінні речі і автомобіль.

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