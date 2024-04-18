В Рівненській області двоє чоловіків напали на прикордонників

Двоє чоловіків напали на прикордонників на Рівненщині. Їх одразу затримали.

Вночі проти 18 квітня неподалік від населеного пункту Зарічне Рівненської області двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Під час несення служби дорогу автомобілю прикордонників перегородив інший транспортний засіб. Підійшовши до авто, аби з'ясувати причини блокування дороги, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані.

Двоє чоловіків напали на прикордонників на Рівненщині / Фото: Держприкордонслужба України

Вимогу надати для перевірки документи та провести огляд авта чоловіки проігнорували, почали нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Без жодних пояснень один з них завдав удару в обличчя прикордоннику. Після цього на місце події наряд викликав співробітників поліції, а прикордонник з травмами звернувся до медичного закладу.

Наразі обох правопорушників затримано. За злісну непокору законній вимозі прикордонників на осіб складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.185-10 КУпАП. Також до Нацполіції направлено повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст. 122 "Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості" КК України.

Нагадаємо, на Закарпатті під час проходження українсько-угорського кордону чоловіка відвели до адмінбудівлі пункту пропуску, щоб перевірити документи. Але він вирвався від прикордонників і втік до Угорщини.

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