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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: прямуйте до укриттів

Дата публікації
Перегляди
3947
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: прямуйте до укриттів

Фото: pixabay.com

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 05:08, 19 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України - переважно східних та південних. 

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Нагадаємо, російські окупанти в Харківській області планували 1-7 листопада провести псевдореферендуми.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3947
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