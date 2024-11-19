В Україні оновили графіки відключень світла: подробиці

В Україну повернулися часи без світла, але цього разу у кількох областях будуть діяти нові графіки відключень. У ДТЕК кажуть, що це рішення дасть людям можливість краще планувати свій день. Все про зміни і кого вони торкнуться – в ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин.

Нові графіки для кількох областей

У ДТЕК заявили про нові графіки відключень світла у кількох областях. Отже, діятимуть вони у Києві, Київській та Дніпропетровській областях ДТЕК повідомляє, що графік складатиметься з двох зон: світла – електрика є. Темна зона – світло відсутнє. Тобто, не буде світло-сірої зони. В ДТЕК вважають, що це дозволить українцям точніше планувати свій час на день. Оновлюватися графік буде щодня. Водночас старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті оператора системи розподілу.

19 листопада графіки відключень світла діють по всій Україні з 6:00 до 23:00, повідомили в Укренерго: з 9:00 – 14:00 - буде одна черга відключень. з 14:00 до 18:00 - дві черги відключень. З 18:00 – 23:00 - одна черга відключень. А ось як надовго українці знову житимуть “за графіком” – спрогнозував експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. За його словами, ймовірно у Києві та Київській області вже найближчими днями скасують графіки відключення електроенергії. В ефірі "Новини.LIVE" 18 листопада він зазначив, що столиця та Київська область не є окремими підсистемами енергетики України, а є частиною єдиної мережі. Тому в системі є дефіцит електроенергії, хоча в Києві та області немає уражень критичних об’єктів.

"Ми частина мережі, і в цій мережі є нестача електроенергії. Вона невелика. 19-20 листопада, скоріше за все, можна буде сподіватися або на повну відміну цих графіків, або на скорочення їх, наприклад, до однієї черги. Подивимося, але скоріше за все, що енергетики справляться"

Коли Київ буде без відключень

ТЕКСТ: Експерт також відмітив, що температура повітря найближчими днями суттєво відновлення не затримає. Все буде залежати саме від швидкості ремонтних робіт. Інший експерт Олександр Харченко зазначив, що Київ щонайбільше через 10-12 днів уже буде без відключень світла. Відключення світла в областях України не будуть однакові. Дуже складна ситуація на Одещині та в Сумах. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ 24 зазначив, що період відновлення енергооб'єктів в цих регіонах триватиме довше, ніж у середньому по країні.

"Я думаю, що 2-2,5 тижні крок за кроком в Одеській області та Одесі буде поліпшуватися енергозабезпечення. Що стосується інших регіонів, то в Сумах буде складно, зараз у Рівному йде відновлення того, що пошкоджено. Тут теж знадобиться 2-3-4 тижні, щоб відновити елементи обладнання, яке постраждало".

Масована атака залишила Одесу без світла

Також він дав прогноз щодо відключень, у разі похолодання в Україні до -10...-12°C, бо ситуація така, що щойно відновили якісь елементи генерації та передачі, як у них прилітає. Це ніби змагання російських ракет із нашою здатністю відновлювати. Експерт зауважив, що при температурі -10...-12°C одна черга відключень точно знадобитися". Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки 17 листопада в Одесі виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Багато мешканців залишилися без світла, води та тепла. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на ранок 18 листопада Одеса та частина області все ще залишалися знеструмленими.

Що зараз відбувається у місті

Щоб забезпечити життєдіяльність міста, багато об’єктів, зокрема лікарні та інші важливі установи, перейшли на генератори. Крім того, по всій Одесі розгорнуті Пункти незламності – місця, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати іншу необхідну допомогу. Втім, в Одеській області тривають екстрені відключення світла, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Найскладніша ситуація залишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження. Водночас енергетики відновили електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси. 18 листопада поступово почали відновлювати водопостачання, а поки води у домівках не було, для зручності одеситів час роботи бюветів з питною водою продовжили до 22:00.

Крім того, у визначених місцях міста працювали водовози, які забезпечували населення технічною водою. Поступово відновлюють і опалення, втім через складну ситуацію з енергопостачанням, 18 та 19 листопада всі навчальні заклади Одеси не працюють. Трохи покращується ситуація і на Сумщині, з 19 листопада в області почали вводити графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Україн Юрій Бойко, заявляв, що ситуація з електропостачанням може покращитися через кілька днів, але для повного скасування графіків відключення світла знадобляться тижні. Він також зазначив, що в Одеській області, де було пошкоджено найбільше об'єктів, ситуація покращується.

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