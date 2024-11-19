Агента ФСБ засудили за підготовку ракетних ударів по військовому шпиталю та ТЕС у Дніпрі

22-річний агент ФСБ, який готував ракетні удари по об'єктах у Дніпрі, зокрема по військовому шпиталю та місцевій теплоелектростанції, отримав 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисника затримали у лютому цього року, коли він проводив розвідку біля шпиталю Сил оборони.

Як встановило слідство, агент здійснював спостереження за військовими, які проходили лікування після поранень, а також відстежував кількість евакуаційних машин ЗСУ. Його завданням було підтвердити інформацію для подальшого коригування повітряного нападу на медичний заклад та енергетичну інфраструктуру.

Агентом виявився місцевий мешканець, якого завербував кадровий співробітник ФСБ через його активність на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі знешкодили агентурну групу ФСБ, що планувала серію терактів

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