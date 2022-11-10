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В Україні викрили три схеми втечі ухилянтів за кордон: як працювали

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Україні викрили три схеми втечі ухилянтів за кордон: як працювали

Фото: СБУ

Зловмисники брали з ухилянтів до 8 тисяч доларів.

Служба безпеки України викрила три схеми втечі ухилянтів від мобілізації за кордон. Злочинні групи виявили в Києві, Чернівцях та на Житомирщині.

Вартість нелегальних послуг становила від 1,5 до 8 тисяч доларів з клієнта, повідомили в СБУ.

Так, у Києві зловмисники оформлювали ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги. Через фіктивну благодійну організацію вони вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

На Житомирщині місцевий бізнесмен гарантував чоловікам "путівку до ЄС" під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

А в Чернівцях викрили злочинну групу, яка намагалась переправляти потенційних призовників в обхід контрольно-пропускного пункту через так звану "зеленку".

У результаті спецоперації було затримано шістьох організаторів нелегальних трафіків. П’ятьом фігурантам вже повідомили про підозру.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві викрили злочинну схему переправлення призовників до Молдови. За свої послуги фігуранти просили від шести тисяч до восьми тисяч євро.

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Перегляди
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