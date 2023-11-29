В Україні зросла кількість жертв через негоду – ДСНС

В Україні через негоду загинуло 12 українців. Ще 23 постраждали, серед них – дві дитини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС..

Станом на зараз на території України ускладнених погодних умов немає. Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

Від 26 листопада надзвичайники відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Підрозділи ДСНС надали допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 – це діти.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка — Нова Одеса".

Також тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Нагадаємо, Україну накрив новий циклон – очікуються мокрий сніг, мороз, а подекуди - потепління.

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