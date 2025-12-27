Василь Костюк: Підтримка карате - це інвестиція в людей і майбутнє спорту

Реклама

Меценат і підприємець Василь Костюк в інтерв’ю УФК оцінив результати діяльності Української федерації карате у 2025 році, окреслив ключові напрями її розвитку та основні виклики для українського спорту.

За словами Костюка, його рішення підтримувати карате базується на поєднанні цінностей і відповідальності, які цей вид спорту формує в атлетів.

“Для мене це поєднання двох речей: цінностей і відповідальності. Карате - це не лише спорт, а й дисципліна, повага, внутрішня сила. У непростий для країни час я вважаю важливим підтримувати саме такі середовища, які формують сильних і свідомих людей”, - зазначив меценат.

Оцінюючи результати 2025 року, він наголосив, що УФК змогла не лише зберегти стабільність, а й посилити свою діяльність - зокрема за рахунок збільшення кількості змагань в Україні, активної участі в міжнародних стартах та системної роботи з молоддю.

“Насамперед - стабільність Федерації та розвиток спортсменів навіть у складних умовах. Проведені змагання в Україні, участь у міжнародних стартах, жоден з яких не обійшовся без українського п’єдесталу, підтримка дітей і молоді - усе це говорить про сильну команду та правильний напрям руху”, - наголосив Костюк.

Серед ключових ініціатив року меценат окремо виділив створення дитячої національної збірної команди з карате з прозорим відбором і фінансуванням. За його словами, такі проєкти мають стратегічне значення не лише для Федерації, а й для українського спорту загалом.

“Створення дитячої національної збірної - це серйозний стимул як для юних атлетів, так і для батьків, які часто інвестують значні ресурси в участь дітей у змаганнях. Це водночас і потужний вклад у підготовку майбутнього покоління дорослих чемпіонів з карате”, - підкреслив він.

Серед головних викликів для українського спорту Василь Костюк назвав нестабільність і обмежені ресурси, водночас підкресливши, що системна бізнес-підтримка дає спортивним федераціям можливість планувати розвиток, інвестувати в інфраструктуру та підготовку спортсменів, а не працювати в режимі постійного подолання криз.

Підсумовуючи рік, меценат подякував атлетам, тренерам, батькам і команді УФК за щоденну працю та відданість українському карате, зазначивши, що спортивні перемоги сьогодні є важливим джерелом мотивації, радості та надії для українського суспільства.