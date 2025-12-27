- Дата публікації
-
Адвокат Сергія Тарасова заявив про свідоме затягування справи через слабкість доказів Актуально
Кримінальне провадження щодо аграрія та бізнесмена Сергія Тарасова понад два роки перебуває на стадії досудового розслідування, однак сторона обвинувачення так і не передала справу до суду.
Про це заявив адвокат Сергія Тарасова Олександр Гардецький в інтервʼю УНІАН
«Проблема не в позиції захисту — вона чітка і готова до судового розгляду. Проблема в тому, що сторона обвинувачення за більш ніж два роки так і не спромоглася передати справу до суду. Це класичний індикатор слабкості доказової бази», — наголосив адвокат.
За його словами, визначені законом строки досудового розслідування спливли ще у листопаді 2025 року, однак обвинувальний акт до суду так і не був направлений.