Про це заявив адвокат Сергія Тарасова Олександр Гардецький в інтервʼю УНІАН

«Проблема не в позиції захисту — вона чітка і готова до судового розгляду. Проблема в тому, що сторона обвинувачення за більш ніж два роки так і не спромоглася передати справу до суду. Це класичний індикатор слабкості доказової бази», — наголосив адвокат.

За його словами, визначені законом строки досудового розслідування спливли ще у листопаді 2025 року, однак обвинувальний акт до суду так і не був направлений.