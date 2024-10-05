Великий корупційний переполох: на Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК

На Волині посилюють роботу для недопущення корупції в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію. Правоохоронцям доручили провести перевірку рішень МСЕК і ВЛК.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

“Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає”, - написав він у соцмережі.

За результатами наради із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, головними лікарями медзакладів, керівниками медико-соціальних експертних комісій Волині, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я правоохоронцям доручено розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК.

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“У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд. Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи”, - йдеться у повідомленні.

Управлінню охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації доручили посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК.

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.

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