Весь день зі світлом: в Україні у деяких областях завтра не вимикатимуть електрики

В Україні в середу, 15 лютого, в Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях не вимикатимуть світло.

Про це повідомляє ДТЕК та очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Через пошкодження енергомереж стабілізаційні відключення діятимуть в Одеській області.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в області також не буде стабілізаційних відключень. Вона закликала жителів області економити електрику.

"Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, завтра відключень не буде. Однак у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин можуть бути відновлені вимкнення за графіками", - йдеться а повідомленні.

Нагадаємо, Росія від 10 жовтня 2022 року масовано обстрілює ракетами енергетичну інфраструктуру України. Остання ракетна атака відбулася 10 лютого. Тоді окупанти влучили в кілька енергетичних об'єктів.

Останнім часом ситуація в енергосистемі покращилася, що дозволяє в деяких регіонах не застосовувати графіків відключення світла.

Читайте також: