Від 10° морозу до 9° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 січня

Вівторок, 24 січня, в Україні буде сухим, а вночі у деяких область і морозним.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 24 січня в країні опади не очікуються, в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

У Києві 24 січня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Прогноз погоди на кінець січня

Нагадаємо, що за прогнозами Укргідрометцентра, 23-29 січня в Україні буде прохолодно та до 27 січня сухо. А от від 27 січня, за даними народного синоптика Станіслава Щедріна, до Україні прийдуть рясні опади. У більшості регіони вони будуть у вигляді снігу, а на півдні переважно у вигляді дощу.

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