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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відстрочка для педагогів та науковців: уряд вніс зміни

Уряд уточнив умови надання відстрочки для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Це стосується тих, хто працює на 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Військовий квиток

Військовий квиток / © ТСН.ua

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення мобілізації у частині удосконалення процедури надання відстрочки педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, внесеними змінами уряд уточнив, що відстрочка від мобілізації науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти чи наукових установах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на один рік.

Відстрочка не може надаватися на більше ніж встановлений указом президента термін проведення мобілізації, а також у разі настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Якщо термін мобілізації буде подовжений, то для подовження відстрочки педагоги та науковці повинні не раніше ніж за тиждень до завершення попереднього терміну мобілізації подати до районних (міських) ТЦК та СП довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

До слова, у квітні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що МОН ініціює розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форм власності.

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