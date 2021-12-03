Випитували СVV-коди та паролі: у Кривому Розі накрили шахрайський "call-центр"

Випитували СVV-коди та паролі: у Кривому Розі накрили шахрайський "call-центр"

Шахраї з карток довірливих громадян переказували на власні рахунки гроші.

У Кривому Розі правоохоронці припинили роботу шахрайського "call-центру". Працівники під виглядом банкірів дзвонили українцям та виманювали в них персональні дані.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як з'ясувалося, група злочинців організувала незаконний “call-центр”, з якого шахраї дзвонили українцям та випитували у них номери банківських карток, CVV-коди, а також SMS-коди та одноразові паролі. Після чого з карток довірливих громадян переказували на власні рахунки гроші.

Працював "call-центр" у приміщенні, в якому знаходився склад. У ньому організатори встановили комп'ютерну техніку та відеореєстратори, завдяки яким і обдурили українців.

“За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури викрито та припинено діяльність шахрайського “call-центра” — ч.3 ст.190 КК України. Наразі встановлюється коло причетних до злочину осіб”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Дніпрі агресивний та нетверезий чоловік розстріляв автомобіль коханої.

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