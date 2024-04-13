Виробництвом зброї займається 500 українських підприємств — Зеленський

У суботу, 13 квітня, коли в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу, український президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами кращих фахівців “оборонки”, зауваживши, що в умовах війни, їх, на жаль, не можна називати поіменно.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, попри всі складнощі, п’ять сотень українських компаній працюють зараз у нашій “оборонці”, більшість із них — приватні.

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“Наші підприємці проявляють себе з найкращого боку. Дякую кожному із 300 тисяч українських людей, які створюють українську зброю”, - сказав президент.

Володимир Зеленський відзначив, що кожен тиждень дає нові контракти із західними партнерами щодо виробництва зброї.

“Ми працюємо над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва, саме в Україні. Український потенціал виробляти зброю, зокрема дрони, високий, і ми домовляємося з партнерами про спільні кроки, зокрема щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили”, - відзначив він.

Посилення української ППО

Окрім того, президент зауважив, що під час усіх міжнародних переговорів головними темами є посилення української ППО та ситуація на фронті.

“Тільки за цей тиждень я уже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – канцлер Німеччини”, - перелічив Зеленський.

Український лідер нагадав, що під час розмови з головою федерального уряду Німеччини Олафом Шольцем було домовлено про додаткову систему Patriot для захисту від російських повітряних ударів.

“Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору”, - наголосив Володимир Зеленський.

Patriot і IRIS-T! Зеленський повідомив важливі новини про допомогу Україні!

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 13 квітня провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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