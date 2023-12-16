Військовий назвав “подружками” окремих чоловіків: про кого йдеться

Допис про чоловіків, які повинні або бути в Силах оборони, або працювати на “оборонку”, викликав шалену реакцію в соцмережі.

Політтехнолог та науковець Петро Охотін, який під час повномасштабного вторгнення РФ записався до Тероборони Києва і тепер служить в Силах оборони, вважає “неповноцінними” чоловіками тих, хто не був мобілізований і не працює в оборонній сфері.

Про це він написав у п’ятницю, 15 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

“Чоловік, який не працює на оборонку і не є в Силах оборони, - подружка”, - заявив Охотін, викликавши шквал коментарів під своїм дописом.

У багатьох коментарях користувачі соцмережі не погоджуються з таким категоричним твердженням. Зокрема, авторові допису наводять приклад цілком чоловічих професій, які не пов’язані з оборонною сферою, але без яких життя в українських містах та селах могло б зупинитися.

У коментарях пишуть:

“Не очікувала від тебе такого спрощення. Я знаю справжніх чоловіків, які працюють в пологовому будинку і в інституті раку. Можу навести інші приклади”;

“Я знаю цивільних, які в прифронтових зонах постійно працюють під обстрілами і знаю "військових", які два роки сидять в тилу і до фронту навіть близько не наближались”;

“А не може чоловік, перебуваючи не в Силах оборони, приносити користі для оборони більше, ніж ті що є військовими, але по факту пригріли собі в тилах теплі місця, і по факту протирають штани, та мутяться на схемах та хабарах, як наприклад купа воєнокомів?”.

Особливо цей допис зачепив тих чоловіків, які працюють у критичній інфраструктурі.

“Видали свій пост, образливий для великої кількості чоловіків, яких просто неможливо замінити на жінок, без роботи яких настане колапс в тилу, на прифронтових територіях, бо не буде ні зв'язку, ні води, ні газу, ні електрики, ні чого пожерти, ні ще багато чого... В мене колеги, з Укртелекому загинули позаминулого року, підірвавшись на міні, в тому самому місці, де до них їздив наш підрозділ по роботі. Але нам повезло, а їм ні, на жаль. П'ятеро моїх колег по підприємству, було поранено на Харківщині, від прильоту бомби з літака, слава богу всі вижили. Усі мої "подружки", включаючи і мене, маємо стильні прикраси у вигляді бронежилетів та шоломів, щоб під час роботи виглядати красиво, бо іноді (особисто я був за 800 метрів) буваємо в прямій видимості поціновувачів краси”, - написав один з таких працівників.

Петру Охотіну довелося у коментарях уточнювати, що він мав на увазі під словом “оборонка”. “Критичну інфраструктуру я відніс до “працює на оборонку”. Лікарі - одразу були поставлені на облік. І ця професія випадає з ряду інших. Пост - реакція на втечі від мобілізації і очікування чарівника на блакитному вертольоті”, - пояснив він.

Однак, на думку багатьох користувачів соцмережі, цим дописом Петро Охотін занадто перегинає палку. Коментатори звертають увагу на таке:

“Знецінення і приниження - дуже тупі та абсолютно не ефективні інструменти мотивації мобілізації в лави ЗСУ. Хіба що вам просто хотілось когось принизити і знецінити, тоді вам це вдалось на 1000%”;

“Щось схоже на поняття у зоні... там був поділ на братву, мужиків та "подружок".

Нагадаємо, нардепка з комітету Нацбезпеки Мар’яна Безугла знову втрапила у скандал, запропонувавши зрівняти чоловіків та жінок під час мобілізації.

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