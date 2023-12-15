Дипломат пояснив, чи має Україна ресурси на багаторічну війну

Україна не залишиться без підтримки Заходу, але проблема існує в іншому.

Українцям не слід переживати щодо виділення коштів Сполученими Штатами, а краще сконцентрувати увагу на захисті країни від російських загарбників.

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Таку думку в етері Еспресо висловив надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), дипломат Валерій Чалий.

"Ми повинні розглядати питання про те, як зробити так, щоб не дати шансів ворогу на щось розраховувати", - зазначив Чалий.

Він заявив, що раніше попереджав про поганий сценарій щодо фінансування, але воно всеодно буде.

"Бо політично США вклалися в це, питання тільки в тому, що сценарій різний і різні типи війни. Одна війна, яку ми бачимо зараз — окопна, тобто, де багато жертв з обох сторін, друга війна — з високотехнологічною зброєю, а третя — коли на твоєму боці союзники та воюють разом із тобою. Сценарій може бути різний, ресурси країни не безмежні", - підкреслив дипломат.

Малий заявив, що Україна у будь-якому випадку буде отримувати дорогу від західних партнерів.

"Для того, щоб досягти планів деокупації території — це певні ресурси у військовому плані — техніка, й мобілізаційний ресурс. Тобто у нас немає, я ще раз стверджую, ресурсів вести війну рокам. Вони чомусь заявляють, якісь перспективи малюють у 2025 році — слухайте, найбільша проблема — це втома людини, найбільша проблема, що люди хочуть жити нормально життям і цей є у нас, і у ворога. Тому давайте будемо робити все, щоб склалась найкраще", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час нового наступу російських окупантів українським захисникам вигідніше буде перейти до ешелонованої оборони на завчасно підготовлених рубежах, щоб зі зручніших позицій знищувати ворога.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на фронті штурмують українські позиції малими групами піхоти з застосуванням авіації та бронетехніки.

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