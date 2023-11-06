"Втома від війни": в ОП різко відреагували на слова Мелоні

Єрмак каже, що Україна "ніколи не буде жити в режимі замороженого конфлікту".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяви про те, що багато хто втомився від війни в Україні. За його словами, навіть на тлі виснаження, українці не готові відмовлятися від своїх територій.

Про це пише "Politico".

Як передає видання, слова Єрмака - реакція на озвучену минулого тижня заяву прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні під час розмови з російськими пранкерами, мовляв, було "багато втоми… з усіх боків", і що "всі розуміють, що нам потрібен вихід".

"Навіть якщо є люди, які відчувають цю втому, я впевнений, що вони не хочуть завтра прокидатися в світі, де буде менше свободи і безпеки, і наслідки цього триватимуть десятиліттями", - наголосив він.

Єрмак наполягає на тому, що Україна "ніколи не буде жити в режимі замороженого конфлікту", і попередив, що скарги на "втому від війни" відіб’ються на західних державах так само, як і на Україні.

"Подумайте на мить, якби Британія 1939 року відчула втому від Польщі, або якби США … відчули втому від Британії, чи існувала б така річ, як Польща сьогодні, Британія чи Європа, якою ми її бачимо зараз? Ми не могли дозволити собі втому ні тоді, ні зараз. Це точно повториться, якщо ці люди з «втомою» перестануть підтримувати Україну", – сказав Єрмак.

Додамо, наскільки втомився від війни в Україні колективний Захід і що з цим робити, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Читайте також: