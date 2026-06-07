Вибух на "Новій пошті": показали кадри з моментом детонації (відео)

"Нова пошта" / © УНІАН

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У Мережі показали кадри із моментом вибуху посилки у сортувальному центрі «Нової пошти» у Києві. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє — поранені.

Кадри публікує телеграм-канал «КИЇВ Info».

На відео видно момент вибуху посилки. Спалахнула пожежа.

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Дата публікації 09:30, 07.06.26 Кількість переглядів 126 З'явилося відео вибуху на "Новій пошті"

Автор відео не стримав емоцій, переглядаючи моторошні кадри.

Як повідомлялося, у Києві стався вибух у депо «Нової пошти». Є загиблий і поранені. Інцидент стався вранці 5 червня на території сортувального центру. Після вибуху спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок події загинув 58-річний працівник компанії, ще двоє співробітників отримали травми та перебувають під наглядом лікарів. Роботу депо тимчасово зупинили, на місці тривають слідчі дії. У компанії заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та надають допомогу родинам постраждалих.

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