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Вибух на "Новій пошті": показали кадри з моментом детонації (відео)
Через вибух на «Новій пошті» загинула людина.
У Мережі показали кадри із моментом вибуху посилки у сортувальному центрі «Нової пошти» у Києві. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє — поранені.
Кадри публікує телеграм-канал «КИЇВ Info».
На відео видно момент вибуху посилки. Спалахнула пожежа.
Автор відео не стримав емоцій, переглядаючи моторошні кадри.
Як повідомлялося, у Києві стався вибух у депо «Нової пошти». Є загиблий і поранені. Інцидент стався вранці 5 червня на території сортувального центру. Після вибуху спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок події загинув 58-річний працівник компанії, ще двоє співробітників отримали травми та перебувають під наглядом лікарів. Роботу депо тимчасово зупинили, на місці тривають слідчі дії. У компанії заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та надають допомогу родинам постраждалих.