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Яка ситуація у Херсоні 28 лютого: останні новини

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Яка ситуація у Херсоні 28 лютого: останні новини

Місто забезпечили харчовими продуктами.

У Херсоні всі заклади охорони здоров’я працюють, відкриті поліклініки, стоматполіклініки, за потреби медичну допомогу надають. Також місто забезпечили харчовими продуктами.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

В. о. заступника Херсонського міського голови Роман Головня розповів, що більшість магазинів відкриті, на сайті міської ради є інтерактивна карта магазинів, які працюють. Міська влада контролює ціни на продукти харчування. Якщо відомі факти завищення цін – повідомляйте до міськради.

"До уваги підприємців: у разі завищення цін на продукти харчування вся продукція, яка є в магазині, буде вилучатися і її безплатно роздаватимуть тим, хто потребує. На сьогодні місто хлібом забезпечене", - сказав Головня.

Також повідомляється, що у місті працює транспорт, життєдіяльність забезпечена – газ, вода, тепло, електропостачання у місті є.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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