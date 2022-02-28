Яка ситуація у Херсоні 28 лютого: останні новини

Місто забезпечили харчовими продуктами.

У Херсоні всі заклади охорони здоров’я працюють, відкриті поліклініки, стоматполіклініки, за потреби медичну допомогу надають. Також місто забезпечили харчовими продуктами.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

В. о. заступника Херсонського міського голови Роман Головня розповів, що більшість магазинів відкриті, на сайті міської ради є інтерактивна карта магазинів, які працюють. Міська влада контролює ціни на продукти харчування. Якщо відомі факти завищення цін – повідомляйте до міськради.

"До уваги підприємців: у разі завищення цін на продукти харчування вся продукція, яка є в магазині, буде вилучатися і її безплатно роздаватимуть тим, хто потребує. На сьогодні місто хлібом забезпечене", - сказав Головня.

Також повідомляється, що у місті працює транспорт, життєдіяльність забезпечена – газ, вода, тепло, електропостачання у місті є.