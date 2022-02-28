Заплакана Камалія побажала Путіну горіти у вогні: "С*ка, будь проклятий"

Співачка розповіла про ситуацію в Бучі.

Українська співачка Камалія емоційно висловилася стосовно війни Росії проти України.

Артистка розмістила відео, на якому у сльозах розповіла, що над її будинком в Бучі, що на Київщині, пролетіла ракета. Виконавиця також зазначила, що ворожі танки оточили стайню з її кіньми та не підпускали, аби напоїти та нагодувати тварин. Також зірка побажала Путіну горіти у вогні та закликала росіян не сидіти.

"Коні стоять без води, без їжі! Вони вмирають голодною смертю! Під моїм будинком ракета пролетіла в десяти метрах! Це жах якийсь! Наволоч, ти Путін, с*ка, будь проклятий, гори ти у вогні! Росіяни, піднімайтеся! Приберіть його! Направте свої танки, авіацію на Кремль! Інакше це буде світова війна! Він натисне на ядерну кнопку, а ви думаєте, що до вас не прилетить? Піднімайтеся! Ваші сини, чоловіки, брати тут гинуть! Їх відправляють на м’ясо, їх обманюють, що вони їдуть на навчання, забирають телефони!" – емоційно заявила артистка.

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