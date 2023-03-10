Януковича та його охоронця чекає ще один суд - Офіс генпрокурора

Президента-втікача звинувачують, зокрема, у тому, що він переправив через державний кордон України щонайменше 20 осіб до РФ.

В Україні заочно судитимуть колишнього президента України Віктора Януковича та ексзаступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України Костянтина Кобзаря.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства. Його головного охоронця, прізвище якого в ОГП не називають, але з обставин справи зрозуміло, що мова йде про Костянтина Кобзаря, звинувачено в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві.

Спеціальне судове провадження дозволяє розглянути та ухвалити рішення за пред’явленим обвинуваченням без участі обвинувачених.

“Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, президент-утікач, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в місті Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які забезпечували його особисту охорону, до вчинення дезертирства.

Раніше, 6 грудня 2021 року, Верховний Суд залишив у силі вирок експрезиденту-втікачу України Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Апеляцію адвокатів залишили без задоволення.

Нагадаємо, у грудні 2022 року правоохоронці завершили досудове розслідування за підозрою колишніх президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова у вчиненні держзради за попередньою змовою. Вони підготували та імплементували "Харківські угоди".

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