Зафіксовано новий літній рекорд споживання – "Укренерго"

Вчора, 16 серпня, в енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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Водночас через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, додали у компанії, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

"Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання.

Але аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока", – зауважили в "Укренерго".

Нагадаємо, "Укренерго" закликає українців розумно використовувати електрику, оскільки разом зі спекою повернулося зростання споживання електроенергії. Це відбувається переважно через одночасно увімкнені по всій країні кондиціонери.

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