Загарбники на ТОТ не можуть набрати медперсонал серед місцевих - ЦНС

Російські загарбники вимушені звозити на тимчасово окуповані території своїх лікарів та вторинний медперсонал, адже місцеві відмовляються з ними співпрацювати і переважно виїжджають з регіону.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що російські загарбники аби подолати дефіцит здійснюють набір на навчання до захоплених медичних коледжів, попри невелику кількість охочих.

"Рівень студентів росіянам не важливі, адже головне в цьому процесі для ворога імітація “налагодження мирного життя”. Проте й це у ворога не виходить", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти на тимчасово окупованих територіях продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори".

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