Залишається лише одне обмеження для ухилянтів: нардеп назвав, яке саме

Комітет ВР відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для ухилянтів, а залишив тільки норму щодо обмеження керування транспортним засобом.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони вирішив відхилити всі пропозиції щодо покарання ухилянтів, окрім однієї – обмеження керування транспортним засобом.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", член профільного комітету ВР Олександр Федієнко.

За його словами, щодня розглядається близько 300 правок.

Також читайте Мобілізація ув'язнених: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

"При цьому Комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для ухилянтів, а залишив тільки норму стосовно обмеження керування транспортним засобом", – зазначив нардеп.

Федієнко уточнив, що чинне законодавство не заважає ТЦК проводити мобілізацію, але новий законопроєкт "передовсім має дати мотивацію, а також вдосконалити роботу ТЦК".

"У нас багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать. Законопроєкт дасть можливість виявити тих громадян, які не стоять на обліку, при цьому перебувають в інших реєстрах", – додав депутат.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації. Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

Нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію. Він також говорив, що буде лише одне обмеження, яке можуть запровадити проти ухилянтів.

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що документ скоріш за все ухвалять у другій половині квітня, а набуде чинності він аж у середині травня.

Читайте також: