Замучили до смерті 17-річну дівчину у Житомирській області: суд виніс вирок 5 людям

Раніше неодноразово судимого громадянина та його чотирьох спільників засуджено до 10, 8 та 3 років позбавлення волі.

Верховний суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги про скасування вироку Малинського районного суду Житомирської області та ухвали Вінницького апеляційного суду 5 особам, які до смерті замучили 17-річну дівчину.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Так, раніше неодноразово судимого громадянина та його чотирьох спільників засуджено до 10, 8 та 3 років позбавлення волі. Вони відбуватимуть покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, скоєне у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, катування неповнолітньої та ненадання їй допомоги і хуліганство.

Подія сталася у жовтні 2017 року. До будинку, де проживала дівчина разом з матір’ю, зайшли кілька людей. Вони заходилися лупцювати потерпілу. Дівчина, рятуючись від побиття, вибігла з будинку. Потерпілу побили, вимагаючи повернути вигаданий борг 500 грн. Коли потерпіла знепритомніла, її залишили лежати на вулиці.

Дівчину знайшли перехожі.

Медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, набряк головного мозку та загальне переохолодження тіла. Лікарі провели операцію, однак врятувати 17-річну дівчину не вдалося і за майже 2 тижні боротьби за життя вона померла.

Зловмисників встановили. Ними виявилися місцеві жителі віком від 21 до 24 років.

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційних скарг сторони захисту про скасування вироку Малинського районного суду Житомирської області та ухвали Вінницького апеляційного суду.

Нагадаємо, що Харкові дівчина жорстоко побила хлопця. Інцидент стався поблизу нічного клубу "Малина".

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