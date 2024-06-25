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Запобіжний захід для Тищенка: чого вимагає прокурор

Запобіжний захід для Тищенка: чого вимагає прокурор

Для Тищенка вимагають суворіших запобіжних заходів / Колаж: TSN.ua

Заходи мають бути суворішими.

Прокурор заявив, що поведінка нардепа Миколи Тищенка, а саме те, що він розбив два мобільні телефони під час обшуку, тим самим намагаючись приховати докази, свідчать про те, що йому потрібно обрати суворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це йшлося під час засідання суду. 

Однак санкція статті максимум передбачає запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Тож прокурор попросив, щоб запобіжний захід включав в себе:

  • цілодобовий домашній арешт;
  • заборона на виїзд за межі насленного пункту, де він зараєєстрований;
  • вилучення закордонного паспорту;
  • носіння електронного браслету.

Нагадаємо, у Мережі оприлюднили відео з обшуків у народного депутата Миколи Тищенка, якому сьогодні, 25 червня, оголосили про підозру. На цих кадрах видно, що нардеп розбив свій телефон у присутності правоохоронців.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків 

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків 

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