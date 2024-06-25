Запобіжний захід для Тищенка: чого вимагає прокурор

Заходи мають бути суворішими.
Прокурор заявив, що поведінка нардепа Миколи Тищенка, а саме те, що він розбив два мобільні телефони під час обшуку, тим самим намагаючись приховати докази, свідчать про те, що йому потрібно обрати суворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це йшлося під час засідання суду.
Однак санкція статті максимум передбачає запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Тож прокурор попросив, щоб запобіжний захід включав в себе:
- цілодобовий домашній арешт;
- заборона на виїзд за межі насленного пункту, де він зараєєстрований;
- вилучення закордонного паспорту;
- носіння електронного браслету.
Нагадаємо, у Мережі оприлюднили відео з обшуків у народного депутата Миколи Тищенка, якому сьогодні, 25 червня, оголосили про підозру. На цих кадрах видно, що нардеп розбив свій телефон у присутності правоохоронців.
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