Зеленський і Трюдо у Канаді заспівали гімн України – відео

Ініціативу охоче підтримали усі присутні.
Український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Джастін Трюдо зустрілися у Канаді. Лідери заспівали гімн України разом з людьми, які прийшли на зустріч.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Що відомо про візит
Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Лідер зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Оттаві та членами уряду. Крім того, він виступив у парламенті країни.
Серед іншого, головнокомандувач закликав посилити допомогу Україні.
Згодом Зеленський вирушив до Торонто, щоб зустрітися із канадськими бізнес-лідерами. Мета полягає у зміцненні інвестицій приватного сектору у майбутнє України".
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