Зеленський і Трюдо у Канаді заспівали гімн України – відео

Український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Джастін Трюдо зустрілися у Канаді. Лідери заспівали гімн України разом з людьми, які прийшли на зустріч.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Зеленський і Трюдо заспівали гімн України у Канаді

Що відомо про візит

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Лідер зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Оттаві та членами уряду. Крім того, він виступив у парламенті країни.

Серед іншого, головнокомандувач закликав посилити допомогу Україні.

Згодом Зеленський вирушив до Торонто, щоб зустрітися із канадськими бізнес-лідерами. Мета полягає у зміцненні інвестицій приватного сектору у майбутнє України".

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