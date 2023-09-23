Зеленский и Трюдо в Канаде спели гимн Украины – видео

Украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Джастин Трюдо встретились в Канаде. Лидеры спели гимн Украины вместе с людьми, пришедшими на встречу.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Зеленский и Трюдо спели гимн Украины в Канаде

Что известно о визите

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Лидер встретился с премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве и членами правительства. Кроме того, он выступил в парламенте.

Среди прочего главнокомандующий призвал усилить помощь Украине.

Впоследствии Зеленский отправился в Торонто, чтобы встретиться с канадскими бизнес-лидерами. Цель состоит в укреплении инвестиций частного сектора в будущее Украины.

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