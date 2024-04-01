Зеленський назвав, що саме буде одним з вирішальних слів у цій війні

Президент запевнив, що український оборонно-промисловий комплекс має виробляти саме те, чого вимагає війна.

Увечері, 1 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Обороноздатність України

Глава держави провів нараду з військовими та урядовцями щодо усіх необхідних видів безпілотників – від FPV до ударних дронів, які показують відмінні результати в глибоких ударах по воєнному потенціалу Росії.

"Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, повинне вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом – стільки, скільки потрібно, так вчасно, як потрібно", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що дрони в цій війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги.

"І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й більш ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити", – переконаний він.

Також на нараді говорили про системи радіоелектронної боротьби. За словами президента, є відчутна кількість українських розробок і велике бажання вітчизняних виробників зміцнити нашу оборону засобами РЕБ.

"Забезпечуємо державний ресурс, максимум необхідного і працюємо над комплексними рішеннями. Такими рішеннями, які дадуть потрібне прикриття всьому фронту", – додав Зеленський.

НАТО

Президент Зеленський провів сьогодні спеціальну нараду щодо роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік.

"Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі", – сказав глава держави.

Нагородження героїв

Сьогодні в Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" українським воїнам та рідним полеглих Героїв.

"Найкращі наші воїни, які відзначились у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, на півдні нашої держави. Всюди, де Україна бореться за своє життя, за свою незалежність", – підсумував він.

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⚡ НАТО: питання на 2024 рік! Зеленський про ГОЛОВНІ новини 1 квітня