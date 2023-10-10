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Зеленський підписав закон про негайне повернення електронних декларацій

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зеленський підписав закон про негайне повернення електронних декларацій

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 10 жовтня, президент Зеленський підписав закон про повернення е-декларацій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Про це стало відомо 10 жовтня з сайту Верховної Ради.

У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.

Закон про повернення е-декларацій

5 вересня Верховна Рада проголосувала про повернення е-декларування чиновників, однак провалила голосування за правку про відкритий доступ до декларацій.

Президент України Зеленський ветував відповідний закон і заявив, що чекає на нове голосування із "позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій".

Після цього, 20 вересня, Рада таки ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

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Дата публікації
Перегляди
1022
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