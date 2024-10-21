Зеленський розповів подробиці зустрічі із Ллойдом Остіном

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві, який оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Про це Володимир Зеленський розповів згодом.

Український президент подякував очільнику Міноборони США за новий пакет оборонної допомоги Україні та повідомив, що він містить боєприпаси, військову техніку та озброєння.

"Ми обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів. Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони", - повідомив Зеленський.

Він також висловив вдячність президенту США Джо Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народові за підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Разом з усіма нашими союзниками ми працюємо над забезпеченням перемоги та миру для України й усіх миролюбних народів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва.