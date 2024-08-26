Зеленський зробив заяву щодо втікачів та колаборантів

Президент повідомив, що невдовзі має бути представлений "чіткий план" з протидії незаконному перетину кордону.

За два тижні правоохоронці та антикорупційні органи мають надати чіткий план щодо вирішення питань колаборантів та незаконного перетину кордону.

Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського 26 серпня.

Він розповів, що провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів і передусім приділив увагу протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі.

За два тижні має бути напрацьований і представлений чіткий план вирішення цих проблемних питань.

"Всі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що на нараді окремо розглядались питання щодо кордону, фактів його незаконного перетину, а також антикорупційної програми та стану всіх заходів.

Нагадаємо, 26 серпня радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Державне бюро розслідувань підтвердило факт нелегального перетину кордону одним з народних депутатів. Йдеться про Артема Дмитруку, який втік з України.

Напередодні Дмитруку оголосили про підозру в нападах на громадян.

Додамо, що журналісти в ексклюзиві TSN.ua розповіл, де зараз перебуває скандальний нардеп Дмитрук, як пояснює свої дії та що кажуть українські правоохоронці.

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