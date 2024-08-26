Чому російські дрони стали довше літати територією України: військовий експерт назвав причини

Певний поступ у нас є, але коли мовиться про масовість, коли "Шахеди" маневрують, то все може розтягнутися в часі, зазначив Мусієнко.

Росія 26 серпня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Обстріл був комбінованим, а тривога тривала майже вісім годин. Атака була розтягненою у часі, а "Шахеди" упродовж тривалого часу кружляли Україною.

Як розповів "24 Каналу" керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, для цього є одразу декілька причин.

Чому атака тривала так довго

Дрони фактично літали колами, а більшість з них вдалося збити. Згодом стало відомо, що 26 серпня Росія випустила 109 ударних БпЛА, 99 знищили Сили оборони.

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"Через те, що ворог дуже часто змінював траєкторію, маршрути, висоту – до цілей не могли дістати мобільні групи з великокаліберних кулеметів. Це стало певною проблемою", – підкреслив Олександр Мусієнко.

До того ж важливим фактором була кількість дронів, яку випустили по різних містах. Раніше атаки були більше концентровані на одне місто. Наприклад, росіяни запускали близько 70 БпЛА по Києву й тоді їх вдавалося збити швидше.

Зараз ми побачили іншу ситуацію. Оскільки безпілотники розосередили по всій території – українським військовим було важче їх перехопити. Крім того, атака поєднувалася з ракетним обстрілом. Тому комплекси ППО могли перемикатися й віддати перевагу збиттю ракет.

"Балістичні та крилаті ракети завдають значно більше шкоди. Вони летять доволі швидко. Коли в поле зору ЗРК потрапляє саме високошвидкісна ціль, то відповідно комплекс орієнтується і збиває саме її. Потім вже були збиті "Шахеди", – пояснив Мусієнко.

Як Україна посилює ППО

Наша держава шукає рішення для вдосконалення протиповітряної оборони, щоб краще збивати та протидіяти російським засобам. Дуже добре себе зарекомендували військові гелікоптери. Вони постійно працюють в повітряному просторі України та посилюють нашу ППО.

"Саме армійська авіація збиває значну кількість "Шахедів". Дещо можна вирішити завдяки літакам. Наприклад, це ми бачимо в небі над Одещиною чи над іншими регіонами. Тобто постійно йде пошук рішень для того, щоб посилити ефективність боротьби з дронами", – додав Мусієнко.

Ворог теж вивчає, як діють наші мобільні групи, намагаються виявити їхні місця розташування. Характерним для цієї атаки й для попередніх було зменшення кількості застосування ракет "Іскандер". Можливо, це пов'язано з тим, що їх збивають частіше.

"Певний поступ у нас є, але коли мовиться про масовість, коли "Шахеди" маневрують, то все може розтягнутися в часі", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

Нагадаємо, ракетно-дронова атака ворога по Україні сталася сьогодні, 26 серпня. Це одна з наймасштабніших атак, що тривала впродовж кількох годин.

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У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік – слюсар місцевого кооперативу, який завершив денну зміну та мав їхати додому.

Наслідки ворожої атаки фіксували в усіх районах Київщини, а пошкоджень зазнали два енергетичні об’єкти області. Згодом стало відомо про пошкодження дамби Київської ГЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський провів Ставку, де заслухав доповіді командувачів і керівників щодо ситуації в енергетиці України після російських обстрілів.

ППО працювали в усії регіонах країни!! Усе про атаку 26 серпня

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