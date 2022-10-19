Жителі окупованої Луганщини замерзають: житло без опалення, вікон та дахів

Мешканці окупованої Луганщини замерзають у власних домівках, які після ворожих обстрілі залишилися і без вікон, і без дахів. Ситуація з початком опалювального сезону критична, хоч у так званому "уряді "ЛНР" хизуються 99-% готовістю до зими.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, фахівці з Новосибірська ледь встигають провести роботи на системах теплопостачання Біловодського району. Окупанти обіцяють повністю відновити до 1 листопада. Втім, наголошує Гайдай, це не централізоване опалення домівок, а під’єднання соціальних об’єктів до котелень в громаді, де бойові дії практично не проводилися.

"Там, де дійсно необхідна допомога спеціалістів, люди кинуті напризволяще. У Лисичанську, Сєвєродонецьку та інших містах житловий фонд залишився без опалення, подекуди вікна квартир досі без скла, а плівка вже не рятує. В багатоповерхівках пошкоджені дахи. Або повністю відсутні – іх розібрали підрядники з росії. Хотіли відремонтувати, але ще в вересні зникли в відомому напрямку", - розповів керівник ОВА.

Крім того, місцеві жаліються, що наразі неможливо наповнити газові балони, бо на заправках їм відмовляють.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині "свіжеприбулі" кадирівці відбирають домівки в українців, щоб пожити у комфортних умовах.

Читайте також: