Жителі окупованої Луганщини замерзають: житло без опалення, вікон та дахів

Тим часом окупанти хизуються майже стовідсотковою готовнстю до зими.
Мешканці окупованої Луганщини замерзають у власних домівках, які після ворожих обстрілі залишилися і без вікон, і без дахів. Ситуація з початком опалювального сезону критична, хоч у так званому "уряді "ЛНР" хизуються 99-% готовістю до зими.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, фахівці з Новосибірська ледь встигають провести роботи на системах теплопостачання Біловодського району. Окупанти обіцяють повністю відновити до 1 листопада. Втім, наголошує Гайдай, це не централізоване опалення домівок, а під’єднання соціальних об’єктів до котелень в громаді, де бойові дії практично не проводилися.
"Там, де дійсно необхідна допомога спеціалістів, люди кинуті напризволяще. У Лисичанську, Сєвєродонецьку та інших містах житловий фонд залишився без опалення, подекуди вікна квартир досі без скла, а плівка вже не рятує. В багатоповерхівках пошкоджені дахи. Або повністю відсутні – іх розібрали підрядники з росії. Хотіли відремонтувати, але ще в вересні зникли в відомому напрямку", - розповів керівник ОВА.
Крім того, місцеві жаліються, що наразі неможливо наповнити газові балони, бо на заправках їм відмовляють.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині "свіжеприбулі" кадирівці відбирають домівки в українців, щоб пожити у комфортних умовах.
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