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ЗСУ атакували острів Зміїний: знищено "Панцир" окупантів

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ЗСУ атакували острів Зміїний: знищено "Панцир" окупантів

Фото: commons.wikimedia.org

Збройні сили України вчергове завдали удару по тимчасово окупованому острову Зміїний.

В результаті було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі продовжується операція на острові Зміїний, вже є підтвердження ураження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1", - йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання окупантів наразі не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами. На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

Нагадаємо, в Одеській області українська протиповітряна оборона збила таку саму російську ракету, яка вдарила в ТЦ у Кременчуці.

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