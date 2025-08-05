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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зупинив для перевірки документів: на Одещині чоловік застрелив поліцейського

Чоловіка зупинили для перевірки документів, проте той дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На Одещині застрелили поліцейського

На Одещині застрелили поліцейського / © Поліція Одеської області

Сьогодні, 5 серпня, в Ізмаїлі на Одещині 45-річний чоловік застрелив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів.

Про це передає поліція Одеської області.

За словами правоохоронців, на околиці Ізмаїла сьогодні ввечері патрульні зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів.

«Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських», — йдеться в повідомленні.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували. На жаль, поліцейський помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано. Стрільцеві загрожує довічне позбавлення волі.

«В Ізмаїлі поліцейські зупинили мопедиста, той у свою чергу відкрив стрілянину по них і поранив одного зі співробітників у спину! Напарник відкрив по мопедисту вогонь і теж поранив його. Внаслідок стрілянини поліцейський помер у лікарні. Мопедист у лікарні з пораненням паху», — додали у місцевих пабліках.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області курсант вистрілив у двох військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.

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