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Зупинив для перевірки документів: на Одещині чоловік застрелив поліцейського
Чоловіка зупинили для перевірки документів, проте той дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.
Сьогодні, 5 серпня, в Ізмаїлі на Одещині 45-річний чоловік застрелив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів.
Про це передає поліція Одеської області.
За словами правоохоронців, на околиці Ізмаїла сьогодні ввечері патрульні зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів.
«Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських», — йдеться в повідомленні.
У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.
Обох госпіталізували. На жаль, поліцейський помер у лікарні.
Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано. Стрільцеві загрожує довічне позбавлення волі.
«В Ізмаїлі поліцейські зупинили мопедиста, той у свою чергу відкрив стрілянину по них і поранив одного зі співробітників у спину! Напарник відкрив по мопедисту вогонь і теж поранив його. Внаслідок стрілянини поліцейський помер у лікарні. Мопедист у лікарні з пораненням паху», — додали у місцевих пабліках.
Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області курсант вистрілив у двох військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.